Перший мільярд євро від ЄС Україна зможе отримати вже 19 березня

Президент Європейської Комісії Жозе Мануель Баррозу заявив, що 1 млрд євро до 600 млн євро, які вже були виділені Україні раніше, буде доступний Києву з 19 березня цього року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це Баррозу заявив на слуханнях в Європейському парламенті на тему: "Вторгнення Росії в Україну".

"Наступного тижня, з 19 березня, ми пропонуємо макрофінансову допомогу в 1 млрд євро. Цей обсяг доведе нашу макрофінансову допомогу Україні до загальної цифри в 1,6 млрд євро", - сказав Баррозу.

"І це дуже конкретна демонстрація нашої солідарності й допомоги українському народові для подолання короткострокових економічних проблем", - додав Президент Єврокомісії.

Раніше ЄС вже виділив Україні 610 млн євро як макрофінансову допомогу, але надав додатково ще 1 млрд євро, які будуть доступні Києву як тільки укладуть угоду про відновлення фінансування з боку МВФ.

Читайте такожЄББР готовий надати Україні кредити на 5 млрд євро до 2020 року

Загальний пакет допомоги ЄС Україні становить 11 млрд євро, з яких 1,6 млрд - макроекономічна допомогу у вигляді кредитів (доступна з 19 березня), 1,4 млрд євро - допомогу у вигляді грантів (розрахована на тривалу перспективу), 5 млрд євро виділить Європейський банк реконструкції і розвитку і 3 млрд євро пообіцяв виділити Україні Європейський інвестиційний банк.

Читайте такожКонгрес США схвалив допомогу Україні на $1 млрд