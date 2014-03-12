Головою Державної податкової служби став Ігор Білоус - джерело

13:10, 12 березня 2014
Фінанси
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 Кабмін призначив Ігоря Білоуса головою державної податкової служби   

аа

Кабінет міністрів затвердив на посаду голови Державної податкової служби України Ігоря Білоуса, колишнього інвестиційного банкіра з компанії "Ренесанс Капітал", повідомило журналістам джерело в Кабміні.

Відповідаючи на питання, чи призначили, чи Ігоря Білоуса головою податкової служби, співрозмовник відповів: "Так".

Білоус в даний момент знаходиться на засіданні Кабміну.

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