Головою Державної податкової служби став Ігор Білоус - джерело

Кабмін призначив Ігоря Білоуса головою державної податкової служби

Кабінет міністрів затвердив на посаду голови Державної податкової служби України Ігоря Білоуса, колишнього інвестиційного банкіра з компанії "Ренесанс Капітал", повідомило журналістам джерело в Кабміні. Відповідаючи на питання, чи призначили, чи Ігоря Білоуса головою податкової служби, співрозмовник відповів: "Так". Білоус в даний момент знаходиться на засіданні Кабміну. Читайте такожУряд ліквідував Міндоходів

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