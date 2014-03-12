Головою Державної податкової служби став Ігор Білоус - джерело
13:10, 12 березня 2014Фінанси
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Кабмін призначив Ігоря Білоуса головою державної податкової служби
Кабмін призначив Ігоря Білоуса головою Державної податкової служби
Кабінет міністрів затвердив на посаду голови Державної податкової служби України Ігоря Білоуса, колишнього інвестиційного банкіра з компанії "Ренесанс Капітал", повідомило журналістам джерело в Кабміні.
Відповідаючи на питання, чи призначили, чи Ігоря Білоуса головою податкової служби, співрозмовник відповів: "Так".
Білоус в даний момент знаходиться на засіданні Кабміну.
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