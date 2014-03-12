Ціни на золото піднялися до максимуму за 5,5 місяця через невпевненість інвесторів у зростанні світової економіки та на тлі ситуації в Україні, передає Reuters.

У 13.17 МСК золото торгувалося по $1.355,96 за тройську унцію порівняно з $1.349,34 на закриття торгів у вівторок, раніше подорожчавши до $1.362,24 - максимальної позначки з 20 вересня. Ф'ючерси в США подорожчали на $9,80 до $1.356,50 за унцію. З початку року спотова ціна зросла на 13 відсотків після 28-відсоткового зниження в 2013 році.

Забезпечені золотом біржові фонди отримали приплив інвестицій в обсязі $500 мільйонів в лютому після 13 місяців відтоку, за даними BlackRock. Але попит на фізичному ринку знизився після підвищення ціни: на китайському ринку золото на $3 за унцію дешевше, ніж на спотовому ринку Лондона, тоді як на початку року ціни в Китаї були на $20 вище.

Пакистан продовжив до 31 березня заборону на імпорт золота, намагаючись зупинити нелегальні постачання в Індію, яка підняла імпортні мита на дорогоцінний метал.

У 13.17 МСК срібло торгувалося по $20,86 за унцію порівняно з $20,82 до закриття торгів у вівторок, платина коштувала $1.458,49 проти $1.457,80, паладій - $763,50 проти $764,70.