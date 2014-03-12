Золотовалютні резерви України за день зросли на $53 млн

Золотовалютні резерви України за 11 березня збільшилися на 53 млн дол. за рахунок купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова НБУ Степан Кубів у Кабінеті міністрів України.

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«Золотовалютні резерви України не зменшилися, а за вчорашній день збільшилися за рахунок купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку», - сказав Кубів, відповідаючи на питання, наскільки знизилися резерви Нацбанку з початку місяця.

«На 53 мільйони доларів», - додав Кубів, відповідаючи на питання, наскільки зросли резерви.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Національного банку України на 1 березня 2014 року становили 15,462 млрд дол., що на 13,2%, або на 2,344 млрд дол. менше показника на 1 лютого у 17,806 млрд дол.

За даними НБУ, з початку поточного року резерви скоротилися на 24,27%, або на 4,954 млрд дол.