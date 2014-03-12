Валютний ринок стабілізується в найближчі місяці - банкіри

Валютний ринок стабілізується в найближчі місяці, а також є перспективи поповнення золотовалютних резервів Національного банку за рахунок нових пакетів фінансової допомоги від МВФ і західних урядів, вважають експерти UniCredit Bank.

“Баланс валютного ринку в лютому показує передумови для подальшої стабілізації в найближчі місяці. До того ж, є хороші перспективи поповнення золотовалютних резервів Національного банку, особливо у світлі очікуваних пакетів фінансової допомоги від МВФ і західних урядів”, - йдеться у звіті відділу стратегічного планування UniCredit Bank, текстом якого володіє УНІАН.

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Банкіри нагадали, що відтік з банківських валютних депозитів населення в лютому досяг 1,4 млрд дол. на фоні хвилювань щодо можливого відтоку капіталу з країни, стану ліквідності банківської системи і чуток про можливе заморожування валютних депозитів або їх примусову конвертацію в гривню.

На думку банкірів, валютні заощадження населення, швидше за все, повернуться в банківську систему, коли політичні проблеми затихнуть, і гривня відновиться.

Банкіри прогнозують, що загострення політичної кризи в лютому, найімовірніше, збільшить баланс капітального і фінансового рахунку платіжного балансу. У той же час, на їхню думку, є перспективи заломлення негативної тенденції до березня, враховуючи ознаки політичної консолідації всередині країни.

Банкіри підкреслюють, що великі міжнародні банки та інвестори запропонували пакет допомоги для стабілізації економіки України. Крім того, поточний рахунок може виграти від поступового відновлення міжнародної торгівлі, хоча ескалація конфлікту між Росією і Україною може болісно вдарити по торговому балансу країни в короткостроковій перспективі.

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Як повідомляв УНІАН, політична ситуація в країні дестабілізувала банківську систему, що призвело до відтоку депозитів з банків, а курс гривні на міжбанківському валютному ринку знизився до 10-11 грн/дол. з 8 грн/дол. в грудні 2013 року.

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З 7 лютого Нацбанк перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, а в кінці лютого прийняв рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій. Одночасно регулятор встановив ряд обмежень на валютному ринку і посилив свою присутність на ринку ліквідності, надаючи підтримку у формі рефінансування всім банкам без винятку.

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Починаючи з 28 лютого, гривня поступово зміцнюється на валютному ринку, і сьогодні до відкриття торгів на міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара досягли 9,30 грн/дол.

Золотовалютні резерви Національного банку України (НБУ) на 1 березня 2014 року склали 15,462 млрд дол., що на 13,2%, або на 2,344 млрд дол. менше показника на 1 лютого в 17,806 млрд дол.

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МВФ у заяві від 7 березня підтвердив готовність надати допомогу Україні, обсяг якої за даними вітчизняного Мінфіну може скласти 15 млрд дол. Також свою готовність надати фінансову підтримку підтвердили Європейський Союз на 15 млрд дол., Європейський банк реконструкції і розвитку на 5 млрд євро, США на 1 млрд дол., Всесвітній банк на 3 млрд дол.

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