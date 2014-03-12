Депутати пропонують націоналізувати банк Курченка

Народні депутати пропонують Верховній Раді націоналізувати проблемний «Брокбізнесбанк», в який раніше було введено тимчасову адміністрацію.

Про це йдеться в проекті Постанови про невідкладні заходи щодо забезпечення розвитку банківської системи України №4400, зареєстрованому на сайті парламенту 11 березня.

«Кабінету міністрів України і уповноваженим органам державної влади терміново розробити і вжити невідкладних заходів щодо неприпустимості необгрунтованого розміщення коштів банками і забезпечити передачу акцій Публічного акціонерного товариства «Брокбізнесбанк» у державну власність», -йдеться в документі.

Ініціаторами проекту Постанови стали народні депутати Руслан Лук‘янчук (фракція ВО "Батьківщина"), Ярослав Дубневич (партія «УДАР») і Олексій Кайда (ВО "Свобода").

Депутати пропонують, щоб Національний банк України в найкоротші терміни розглянув питання про рефінансування «Брокбізнесбанку» в 2014 році, а Генеральна прокуратура перевірила і ухвалила відповідні рішення щодо операцій з акціями «Брокбізнесбанку» в 2013 році, щодо розміщення коштів, виділених «Брокбізнесбанку» Нацбанком у 2013-2014 роках.

«Брокбізнесбанк» став інструментом для здійснення ряду фінансових злочинів, а вкладники і клієнти банку - жертвами. Очевидно, що слід негайно вживати заходи для збереження діяльності банку, забезпечення його платоспроможності і підтримки ліквідності», - йдеться в пояснювальній записці до проекту Постанови.

У пояснювальній записці наголошується, що реалізація цих пропозицій забезпечить стабільну роботу банківської системи України і створить умови для недопущення втрати громадянами і юридичними особами їх вкладів.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого в ЗМІ з'явилася інформація про затримку платежів за рахунками клієнтів і проблеми з поверненням депозитів громадянам у «Брокбізнесбанку». В результаті, Нацбанк ухвалив рішення про надання банку рефінансування на 1 млрд грн, а група компаній ВЕТЕК, основний власник банку, повідомила про намір стабілізувати його роботу і перевести на обслуговування в банк всі свої дочірні компанії. Згодом банк повідомив про вирішення проблем з ліквідністю, а наглядова рада змінила склад правління банку, скоротивши його кількість до шести осіб.

3 березня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в «Брокбізнесбанку» на підставі рішення Національного банку України про визнання його неплатоспроможним.

Довідка УНІАН. «Брокбізнесбанк» працює на ринку України з 1991 року і входить до групи великих банків. У 2013 році банк одержав 19,620 млн. грн збитків проти прибутку в 518 тис. грн роком раніше.

У липні минулого року група компаній ВЕТЕК заявила про входження в акціонерний капітал «Брокбізнесбанку», а в серпні колишні мажоритарні акціонери банку - Олександр і Сергій Буряки повідомили про продаж більшої частини своїх акцій, внаслідок чого частка кожного з них знизилася до рівня менш як 10%.

Група компаній ВЕТЕК Сергія Курченка веде виробничу, торговельну та інвестиційну діяльність у нафтогазовій галузі на території України, Росії, Білорусі, Казахстану, а також країн Центральної Європи.

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