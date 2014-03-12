Крим і Луганська область лідирують за зростанням цін

Інфляція в Луганській області прискорилася в лютому порівняно з січнем до 1,1% з 0,2%, у Криму - до 1,1% з 0,1%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За даними Держстату, у Дніпропетровській і Полтавській областях зафіксовано інфляцію на рівні 0,8%, у Києві - на рівні 1%. Найменший рівень інфляції зафіксовано у Донецькій області на рівні 0,2%.

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В інших областях України інфляція в лютому порівняно з січнем встановилася на рівні 0,3-0,7%.

Згідно з даними регулятора, в лютому проти січня 2014 продукти харчування найбільше подорожчали в Криму та Кіровоградській області - на 1,8%, транспорт - у Кіровоградській області - на 3,3%, відпочинок і культура - у Тернопільській області - на 2,9%, освіта - у Дніпропетровській області - на 2,3%

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в лютому 2014 року порівняно з січнем 2014 року прискорилася до 0,6%. У річному виразі (проти лютого 2013 року) також зафіксовано інфляцію 1,2%, з початку 2014 року (лютий 2014 року до грудня 2013 року) зафіксовано інфляцію 0,8%.