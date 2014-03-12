Кабмін призначив відповідальних за податкову і митну політику

14:48, 12 березня 2014
Фінанси
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Уряд також сформувало ліквідаційну комісію з Міндоходів.

Кабмин принял решение о создании ликвидационной комиссии Министерства доходов и сборов

Кабінет міністрів України сформував ліквідаційну комісію щодо Міністерства доходів і зборів України й призначив відповідальних за проведення податкової та митної політики в рамках проведення ліквідаційних процедур і формування нових структур – Державної податкової і Державної митної служб. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кабміні заявив міністр Кабінету міністрів Остап Семерак.

«Кабмін ухвалив рішення про створення ліквідаційної комісії Міністерства доходів і зборів. Були призначені люди – заступники міністра ліквідованого міністерства й керівники комісії. Їм доручено в двотижневий термін підготувати всі необхідні документи», - сказав міністр.

За його словами, йдеться про положення про Державну податкову службу й Державну митну службу, а також про штатний розклад двох структур. «Протягом двох тижнів призначені люди повинні винести на розгляд уряду й прийняти підготовлені документи для того, щоб функції з адміністрування податків і зборів, які сьогодні ще залишаються за ліквідованим Міністерством доходів і зборів, були переведені на новостворені організації», - відзначив Семерак.

За словами Семерака, в керівництво ліквідаційної комісії призначені Ігор Білоус, Віталій Науменко і Володимир Хоменко. «Ігор Білоус призначений головою ліквідаційної комісії – першим заступником міністра доходів і зборів. Він займатиметься податковою службою. Віталій Науменко призначений заступником голови ліквідаційної комісії – заступником міністра доходів і зборів. Він займатиметься митницею. Володимир Хоменко призначений заступником голови ліквідаційної комісії – заступником міністра доходів і зборів, якому доручено підготувати необхідні документи для створення служби фінансових розслідувань на базі всіх підрозділів, що розкидані по органах виконавчої влади й здійснювали розслідування в економічній сфері», - пояснив Семерак.

За словами міністра, і Науменко, і Білоус отримали максимальний термін - два тижні, щоб підготувати документи. «Після ухвалення положень новостворених служб, затвердження штатного розкладу будуть прийняті остаточні (кадрові - УНІАН) призначення. Це рішення (про можливе призначення Білоуса і Науменка головами Державної податкової служби й Державної митної служби - УНІАН) за два тижні прийматиме Кабінет міністрів», - сказав Семерак.

При цьому він зазначив, що рішення призначати в податкову й митну сфери людей, які не мали досвіду чиновницької роботи, було ухвалено урядом і особисто прем'єр-міністром. «Таке було рішення уряду й прем'єр-міністра про те, щоб це були люди не з системи, щоб вони побудували нову й прозору службу, яка займатиметься податками та митницею», - підкреслив Семерак.

Раніше джерело в Кабінеті міністрів повідомило УНІАН, що інвестиційний банкір Ігор Білоус призначений головою Державної податкової служби України.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення ліквідувати Міністерство доходів і зборів України, підпорядкувавши утворені на базі міністерства державну податкову й митну служби Міністерству фінансів України. Рішення про ліквідацію міністерства озвучувалося до призначення нових міністрів за пропозицією народного депутата України Сергія Міщенка.

Міністерство доходів і зборів України було створено за указом Президента України Віктора Януковича в грудні 2012 року. Міністром доходів і зборів був тоді ж призначений колишній голова Державної податкової служби України Олександр Клименко. До складу Міндоходів увійшли Державна податкова служба, Державна митна служба, а також податкова міліція. Крім того, Міндоходів було передано функцію адміністрування єдиного соціального внеску, яку до жовтня 2013 року виконували органи Пенсійного фонду України.

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