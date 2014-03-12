Moody's попередило російські компанії про наслідки падіння рубля

Падіння курсу рубля на 10% на початку поточного року з 33,2 руб./$1 до 36,5 руб./$1, вказує на те, що це позначиться на платоспроможності російських компаній, щодо яких здійснюються рейтингові дії: будуть змінюватися в діапазоні від "позитивного" до "нейтрального", повідомляється в коментарі Moody's, передають Вести Экономика.

Міжнародне рейтингове агентство проаналізувало потенційні зміни сценарію, щоб продемонструвати вплив здешевлення рубля на рейтинговані компанії.

Дослідження проведено після падіння російської валюти 3 березня до 36,4 руб./$1 на тлі погіршення відносин між Росією та Україною.

Експерти Moody's впевнені, що девальвація рубля позитивно позначиться на підприємствах, що виробляють хімічну продукцію, оскільки близько половини виручки вони отримують в доларах США.

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Підприємства металургійного та гірничовидобувного секторів відчують помірний сприятливий ефект. Вплив на нафтогазові компанії буде нейтральним.

Аналітики Moody's не виключають подальшого ослаблення на тлі ескалації геополітичної обстановки.

При цьому Банк Росії підвищив ставку рефінансування до 7% з 5,5% і наростив інтервенції на валютному ринку, що зменшує ризик здешевлення рубля.

Надалі при аналізі наслідків Moody's буде враховувати зростання темпів інфляції, погіршення макроекономічної ситуації та зниження доступу до фінансових ринків.