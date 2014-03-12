Нацбанк не вводитиме обмеження за банківськими операціями в Криму

Національний банк України не планує вводити ніяких окремих обмежень за банківськими операціями в Криму, відмінних від уже встановлених для всіх банків України, повідомив сьогодні журналістам голова НБУ Степан Кубів у Кабінеті міністрів України.

«Всі програмні рішення, які прийняв уряд щодо соціальної політики й Пенсійного фонду, вони всі виконуються. Є невеликі ризики щодо забезпечення готівкою. На сьогоднішній день ми обмеження не сприймаємо, оскільки кримчани такі ж громадяни України, як і ми всі», - сказав Кубів, відповідаючи на запитання про вірогідність введення обмежень за банківськими операціями в Криму.

При цьому Кубів повідомив, що завтра, 13 березня, Нацбанк планує розглянути питання функціонування регіональних банків, зокрема банків Криму.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня в Криму банки були вимушені призупинити роботу через загострення ситуації на півострові. Проте 3 березня банки відновили роботу. Водночас на даний момент у Криму на тлі нової хвилі ескалації конфлікту знову спостерігаються складнощі в роботі банків, обумовлені ажіотажем клієнтів, які бажають перевести у готівку свої вклади.

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