Гривня знизилася до 9,45 грн/дол.

У середу, 12 березня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися до 9,3200/9,4500 грн/дол. з 9,2900/9,3500 грн/дол. на 12:00 торгів.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», котирування гривні щодо євро до закриття торгів знизилися до 12,9425/13,1270 грн/євро порівняно з 12,8760/12,9630 грн/євро, на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3847/1,3849, а до 15:00 підвищилися 1,3897/1,3899.

Щодо російського рубля котирування гривні до закриття торгів знизилися до 0,2573/0,2587 грн/рубль проти 0,2544/0,2560 грн./рубль, на 12:00.

У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 36,4965 (+0.0970).

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 11 березня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 9,2300/9,2400 грн/дол., щодо євро - на рівні 12,7860/12,8040 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2535/0,2540 грн/рубль.