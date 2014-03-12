Платіжна система з Росії припинила роботу в Україні

Міжнародна платіжна система "Быстрая почта" (Росія) призупинила роботу на території України, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, регулятор виключив зазначену платіжну систему з переліку міжнародних платіжних систем, що відповідають вимогам НБУ щодо діяльності в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем.

За даними НБУ, кількість міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами, документи яких відповідають вимогам законодавства України з питань діяльності платіжних систем, скоротилася до 25.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України визначив перелік міжнародних платіжних систем, відповідних вимогам НБУ щодо діяльності в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем. До переліку міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами, документи яких відповідають вимогам Положення НБУ, увійшли системи: Юністрім, Visa International, CONTACT, Western Union, MoneyGram, MIGOM, Юніон Кард, Анелік, Золота Корона, Interexpress, American Express, Xpress Money, Coinstar Money Transfer, MasterCard International, Міжнародні Грошові Перекази ЛІДЕР, BLIZKO, MONEY EXCHANGE, Faster, Caspian Money Transfer, RIA Financial Services (RIA Money Transfer), MEEST, "Бліц", IntelExpress, ХАЗРІ, China UnionPay.

Згідно з чинним законодавством України договори про членство/участь у міжнародних платіжних системах мають право укладати банки України, національний оператор поштового зв'язку та небанківські фінансові установи, що одержали ліцензію Нацкомфінпослуг на здійснення грошових переказів. Укладені договору необхідно реєструвати до початку надання послуг у порядку, встановленому Національним банком України.