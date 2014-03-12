В Україні значно скоротилася кількість клієнтів банків

У 2013 році порівняно з 2012 роком кількість клієнтів, які обслуговуються в банках, скоротилося на 57,4 млн - до 74,4 млн клієнтів, повідомляється на офіційному сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, скорочення кількості клієнтів пов'язано із закриттям “Ощадбанком” рахунків клієнтів, на яких залишок грошових коштів був щонайменше 10 грн, передбаченого мінімуму внутрішніми правилами банку.

За даними Нацбанку, кількість фізичних осіб-клієнтів банку становить - 72,2 млн, суб'єктів господарської діяльності - 2,2 млн, бюджетних установ - 0,006 млн.

Кількість відкритих клієнтами рахунків у 2013 році порівняно з 2012 роком скоротилося на 66,9 млн рахунків - до 116 млн рахунків.

Також повідомляється, що частка рахунків фізичних осіб становить 96,5% від усіх відкритих клієнтами рахунків, з них 95,6 млн поточних рахунків і 16,3 млн вкладних (депозитних) рахунків.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році порівняно з 2011 роком кількість клієнтів, які обслуговуються в банках, зросла на 0,5 млн, кількість відкритих клієнтами рахунків - на 13,9 млн.