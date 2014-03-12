UniCredit Group визначила «Укрсоцбанк» як актив для продажу

UniCredit Group у відповідності зі стратегією, що передбачає концентрацію на розвитку та розподілу капіталу по країнах Центральної та Східної Європи з перспективою сталого зростання при зниженні ризику, у своїй річній звітності класифікувала дочірній банк групи в Україні «Укрсоцбанк» як актив, утримуваний для продажу.

Про це йдеться у звіті UniCredit Bank Austria Group за 2013 рік, опублікованому на сайті банку.

У повідомленні зазначено, що показники «Укрсоцбанку» відображено у звітності з позиції «Сумарний прибуток або збиток після оподаткування від припиненої діяльності» разом зі списанням і додатковими витратами, також як і результат передбачуваного продажу в поточній оцінці, який за вирахуванням частки міноритарних акціонерів оцінюється як негативний і становить 256 млн євро.

У повідомленні наголошується, що власна частка Bank Austria в капіталі «Укрсоцбанку» буде переоцінена у прибуток або збиток при остаточному продажу.

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Окрім того, зазначається, що через складну економічну та політичну ситуацію в Україні національна валюта країни з початку 2014 року значно знецінилася проти євро і долара, й оскільки подальші перспективи не ясні, робити які-небудь прогнози щодо можливої вартості продажу не є можливим.

Як повідомляв УНІАН, UniCredit Bank, об'єднана структура в результаті злиття дочірніх банків UniCredit Group в Україні, «Унікредит Банку» й «Укрсоцбанку», в 2013 році порівняно з 2012 роком наростив прибуток на 36,12% - до 10,988 млн грн.

Банки були частиною міжнародної фінансової групи UniCredit Group (Італія), в грудні 2013 року було завершено процес їх інтеграції, і об'єднаний банк продовжує роботу під новою назвою UniCredit Bank.