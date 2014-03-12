Курс гривні за підсумками року очікується на рівні 10 грн/дол.

Міністерство фінансів України не очікує зростання економіки країни в 2014 році й прогнозує курс національної валюти на рівні 10 грн за долар, повідомив на брифінгу в Києві міністр фінансів Олександр Шлапак.

Міністр нагадав, що дохідна частина держбюджету сформована на нереальній макроекономічній базі.

«Що стосується макропоказників, то у нас свої розрахунки, у Мінекономрозвитку - свої. Але вже очевидно - ніякого макроекономічного зростання цього року ми не одержимо», - сказав він.

За словами Шлапака, пропоноване згортання бюджету призведе до падіння внутрішнього попиту, тоді як зростання зовнішнього попиту не очікується, а можливі проблеми з одним із головних торгових партнерів - з Росією.

Водночас, міністр підкреслив, що зміни до бюджету, які будуть ухвалені, можуть «запрацювати» у другому півріччі. «Це дасть ефект тільки у кінці року і на початку року наступного», - додав Шлапак.

Міністр також повідомив, що за підсумками 2014 року очікується зростання інфляції вище за закладені в державному бюджеті 8%.

«Середній обмінний курс триматиметься на рівні, на якому він є зараз, близько 10 грн за долар. Ми виходимо з того, що із зростанням курсу і через необхідність підвищення цін на газ і тарифів на тепло, а ми будемо це робити, швидше за все, ми одержимо більш високу інфляцію, ніж ті 8 %, що заплановані у бюджеті», - пояснив він.

Шлапак також сказав, що в 2014 році не планується реструктурувати державний борг України. Він підкреслив, що держава загнала себе до боргової ями, вихід з якої буде вельми складним, втім Україна має намір і далі обслуговувати свої борги.

«Питання реструктуризації не може зараз розглядатися, тому що будь-яка постановка питання про реструктуризацію призведе до нервування на ринках. Ми платимо і платитимемо», - сказав він.

Як раніше повідомляв УНІАН, зростання ВВП України в 2013 році по відношенню до 2012 року становило 0%, річний показник інфляції (грудень 2013 р. до грудня 2012 року) - 0,5%.

Держбюджет на 2014 рік, затверджений 19 січня поточного року, передбачає зростання ВВП на 3% і річну інфляцію на рівні 8,3%.