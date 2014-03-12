Проект нового закону про держзакупівлі узгоджений з нормами ЄС

Проект закону «Про державні закупівлі», нова редакція якого була представлена вчора, 11 березня, Міністерством економічного розвитку та торгівлі України, гармонізований із нормами Євросоюзу, заявив міністр економрозвитку Павло Шеремета.

«Якщо говорити про державні закупівлі, новий текст закону, який сьогодні був у цілому схвалений Кабінетом міністрів, ще потребує певного доопрацювання, то він гармонізований із Євросоюзом», – сказав Шеремета на економічному саміті, що проходив у Києві.

Міністр зазначив, що при розробці нових законопроектів новий український уряд має намір активно використовувати досвід успішних реформ у країнах по всьому світу, включаючи країни Євросоюзу.

Як повідомляв УНІАН, нова редакція Закону «Про державні закупівлі» була розроблена урядом у рамках заявленої раніше реформи сфери державних закупівель, яка є одним із пріоритетів роботи Мінекономрозвитку.

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Необхідність перегляду існуючої практики держзакупівель обумовлена високим рівнем корупції й безконтрольним використанням державних коштів.

Також про необхідність викорінення корупції в сфері держзакупівель заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, виступаючи у Верховній Раді 11 березня. Він повідомив, що уряд призупинив виділення коштів на державні закупівлі до тих пір, поки не буде прийнято нову редакцію закону, що регулює механізм витрачання бюджетних коштів у цій сфері.