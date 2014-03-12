У Мінфіні розповіли про доходи держбюджету за січень-лютий

Доходи державного бюджету за підсумками січня-лютого не перевищують 90% плану, але й цей показник досягнутий за рахунок використання доходів Національного банку, повідомив на брифінгу в Міністерстві фінансів міністр Олександр Шлапак.

«Ситуація дуже складна. За січень-лютий ми отримали близько 90% дохідної частини бюджету, яку збиралися отримати – близько 52,2 млрд. Скажу відверто – красивою ця цифра виглядає лише тому, що ми значну суму взяли з доходів Нацбанку», - сказав міністр.

При цьому він підкреслив, що країна вже 20 місяців поспіль переживає стагнацію й тому просто ніде брати додаткові платежі за податками. «По вітчизняному ПДВ у нас недобір 1,3 млрд грн, у першу чергу, тому що індекс промпродукції становив 95%. Імпортний ПДВ – недобрали 7 млрд грн. Недобрали, тому що на 14,7% упав експортно-імпортний оборот. У нас є проблема з переплатою податків. Це понад 15 млрд грн – нам із цим також треба щось робити», - зазначив Шлапак.

Він підкреслив, що суттєвою проблемою залишається невідшкодування податку на додану вартість. «Наше Міністерство доходів і зборів, рішення про ліквідацію якого вже ухвалено урядом, інформує нас поки, що активний залишок невідшкодованого ПДВ – того, що можна було б відшкодувати, але ресурсу для цього немає, становить близько 9 млрд грн. А є ще пасивний залишок, який оспорюється в судах. Там також приблизно така ж сума», - повідомив глава Мінфіну.

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Таким чином, звернув увагу міністр, дохідна частина бюджету сформована на нереальній економічній базі. «І це одна з причин, яка примушує нас сьогодні переглядати бюджет. Нам доведеться йти до парламенту й переконувати парламентаріїв у тому, що все, що вони прийняли 16 січня цього року треба забути й фактично по новій сформувати бюджет і запропонувати зовсім іншу макроекономічну базу, інший бюджет», - підкреслив міністр.

Раніше він зазначив, що Міністерство фінансів України не очікує зростання економіки країни в 2014 році й прогнозує курс національної валюти на рівні 10 грн за долар. Крім того, інфляція за підсумками 2014 року становитиме більше 8% - на тлі зростання тарифів і курсу національної валюти.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв про можливість секвестру бюджету й скорочення дохідної частини в обсязі 65-80 млрд грн. За словами прем'єра, проект бюджету на 2014 рік формувався на нереальних показниках, і тому перегляд загальної макроекономічної картини також стане одним із питань для переговорів із Міжнародним валютним фондом.

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