Fitch підтвердило найвищий рейтинг Євросоюзу

19:20, 12 березня 2014
Фінанси
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Прогноз - стабільний

Краткосрочный рейтинг -

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента Європейського союзу на найвищому рівні ААА, короткостроковий рейтинг "F1+" і стабільний прогноз за ними, повідомляє "Прайм" з посиланням на прес-реліз агентства.

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Крім того, Fitch підтвердило аналогічні рейтинги Європейського співтовариства з атомної енергії (Євратом).

Прогноз за ним - також стабільний.

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