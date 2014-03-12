Fitch підтвердило найвищий рейтинг Євросоюзу
19:20, 12 березня 2014Фінанси
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Прогноз - стабільний
Короткостроковий рейтинг Європейського союзу - "F1+" / REUTERS
Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента Європейського союзу на найвищому рівні ААА, короткостроковий рейтинг "F1+" і стабільний прогноз за ними, повідомляє "Прайм" з посиланням на прес-реліз агентства.
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Крім того, Fitch підтвердило аналогічні рейтинги Європейського співтовариства з атомної енергії (Євратом).
Прогноз за ним - також стабільний.
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