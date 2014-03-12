Мінфін не розглядає націоналізацію банку Курченка

Міністерство фінансів України не розглядає питання націоналізації «Брокбізнесбанку», в якому введено тимчасову адміністрацію, оскільки проблеми в банку виникли не в результаті ситуації на валютному ринку, а як наслідок дій менеджменту банку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр фінансів України Олександр Шлапак сьогодні в ході круглого столу в Києві.

«Я вперше чую про націоналізацію цього банку», - сказав Шлапак, відповідаючи на запитання про можливу націоналізацію «Брокбізнесбанку».

«У нас у бюджеті грошей на це немає, а будь-які подібні проекти та ініціативи передбачають якісь гроші», - додав він.

Міністр підкреслив, що заходи зі стабілізації фінансової ситуації в 2008 році, коли на підтримку низки банків було витрачено кошти з держбюджету, були вимушеними, оскільки обвал національної валюти на 66% фактично призвів до падіння фінансової системи.

«В умовах, коли банк «провалився» не лише за рахунок курсових коливань, але й через свій менеджмент, проводити його націоналізацію або рекапіталізацію за рахунок державного бюджету, знову переводячи борги на наших дітей і онуків, - абсолютний абсурд», - додав Шлапак.

Міністр зазначив, що стосовно проблемних банків є чітка система виплат вкладникам через Фонд гарантування вкладів, а надалі передбачається пошук і реалізація активів таких банків. «Спробуємо знайти якісь активи, які можна реалізувати, які вдасться знайти, й віддати кошти людям у першу чергу, все інше - ліквідація», - сказав Шлапак.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію строком на три місяці, із 3 березня до 2 червня 2014 року, в «Брокбізнесбанку» на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Народні депутати запропонували Верховній Раді націоналізувати проблемний «Брокбізнесбанк», про що йдеться в проекті постанови про невідкладні заходи із забезпечення розвитку банківської системи України №4400, зареєстрованому на сайті парламенту 11 березня.

на початку лютого в ЗМІ з'явилася інформація про затримку платежів за рахунками клієнтів і проблеми з поверненням депозитів громадянам у «Брокбізнесбанку». В результаті, Нацбанк ухвалив рішення про надання банку рефінансування на 1 млрд грн, а група компаній ВЕТЕК, основний власник банку, повідомила про намір стабілізувати його роботу і перевести на обслуговування в банк всі свої дочірні компанії. Згодом банк повідомив про вирішення проблем із ліквідністю,

Довідка УНІАН. «Брокбізнесбанк» працює на ринку України з 1991 року і входить до групи великих банків. У 2013 році банк одержав 19,620 млн грн збитків проти прибутку в 518 тис. грн роком раніше.

Група компаній ВЕТЕК Сергія Курченка веде виробничу, торговельну та інвестиційну діяльність у нафтогазовій галузі на території України, Росії, Білорусі, Казахстану, а також країн Центральної Європи.

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