Мінфін пропонує забирати власність олігархів-утікачів у судовому порядку

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр фінансів України Олександр Шлапак сьогодні в ході круглого столу в Києві.

«Я б запропонував у судовому порядку забирати цю власність. На сьогодні у нас є всі підстави, щоб говорити про такі суди стосовно так званих олігархів-утікачів. А після ми говоритимемо, що можна робити з цими активами», - сказав Шлапак.

Міністр зазначив, що на даний час усі органи, яким належить, зокрема Державна служба фінансового моніторингу України у складі Мінфіну і прокуратура, активно працюють над отриманням необхідної інформації для розв’язання цієї проблеми.

«Нам пообіцяв підтримку Світовий банк. Вже прислали групу ФБР США, яка має значно більший досвід того, як такі активи «ловити». Сподіваюся, ми це зробимо і використаємо виручені засоби на користь держбюджету», - додав Шлапак.

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Як повідомляв УНІАН, США направили до Києва міжвідомчу групу експертів, яка працюватиме з українськими партнерами для ідентифікації активів, які могли бути викрадені режимом колишнього президента Віктора Януковича.

На початку березня Міністерство внутрішніх справ України розмістило на своєму офіційному сайті оголошення про розшук екс-президента України Віктора Януковича. За даними МВС, на даний час не встановлено місцеперебування ще низки чиновників, що обіймали керівні посади в міністерствах і відомствах.