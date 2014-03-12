Крим був і залишається дотаційним регіоном – голова Мінфіну

Автономна республіка Крим є дотаційним регіоном, і гіпотетична втрата Автономії не принесе фінансових втрат Україні в цілому, проте конфлікт у Криму не може вимірюватися фінансовими параметрами, заявив на брифінгу міністр фінансів України Олександр Шлапак.

«Крим був і залишається дотаційним регіоном. У 2013 році Крим зміг забезпечити свої фінансові потреби на 51,2%. Кримські платники податків заплатили до бюджетів усіх рівнів 8,5 млрд грн. При цьому одержали з бюджету 16,6 млрд грн. Дотація Пенсійному фонду Криму становила 3,4 млрд грн, - повідомив міністр. – Втрата Криму, не дай Господи, якщо це трапиться, не принесе втрат Україні. Але вимірюватися ця ситуація повинна не грошима, а іншими параметрами, за які міністр фінансів відповідальності вже не несе».

При цьому Шлапак підкреслив, що фінансова система півострова працює відносно спокійно. «Як це не дивно, у нас все гаразд з фінансовою системою Криму. Платежі йдуть, податки платять. Що стосується зарплат і пенсій – все фінансується в повному обсязі», - зазначив міністр.

Відповідаючи на питання про те, що відбудеться у випадку, якщо Крим увійде до рублевої зони, Шлапак сказав: «Що стосується упровадження рубля, то я не можу як фінансист спрогнозувати, як поведеться система. Якщо рублі стануть додатковою валютою, то це одне. Якщо будуть спроби після референдуму взагалі витіснити гривню – це буде інша справа. Принаймні я знаю одне: існування двох валют в Україні – гривні і долара - нічого хорошого не принесло. У нас постійна проблема доларизації економіки. Існування трьох валют у Криму ще більше заплутає ситуацію. Хоча я не допускаю якихось рублевих розрахунків, оскільки Крим залишається частиною України», - підкреслив міністр.

Раніше голова Нацбанку України Степан Кубів заявив, що Національний банк України не планує вводити ніяких окремих обмежень на банківські операції в Криму, які б відрізнялися від вже встановлених для всіх банків України. Водночас, на початку березня у Криму банки були вимушені припинити роботу через загострення обстановки на півострові. Проте 3 березня банки відновили роботу. На даний момент у Криму на тлі нової хвилі ескалації конфлікту знову спостерігаються складнощі в роботі банків, обумовлені ажіотажем клієнтів, які бажають перевести у готівку свої вклади.

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