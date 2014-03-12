Зниження ставок єдиного соцвнеску поки не буде - Мінфін

Міністерство фінансів України, якому надалі підпорядковуватиметься Державна податкова служба, створена на базі розформованого Міністерства доходів і зборів України, не розглядає поки можливостей зниження ставок єдиного соціального внеску, як основного джерела поповнення бюджету Пенсійного фонду. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив міністр фінансів України Олександр Шлапак.

«Стосовно ініціатив зменшення ставок ЄСВ, я скажу так: якщо будуть запропоновані шляхи, як нам наповнити доходи пенсійного фонду й при цьому знизити ставку ЄСВ – я із задоволенням послухаю. Моя позиція – не міняйте те, що хоч якось підтримує ситуацію на плаву», - сказав міністр.

При цьому він зазначив, що в цілому податкова політика, якою тепер займатиметься Мінфін, зведеться до одного: потрібно закрити всі схеми, які дозволяли ухилятися від платежів до бюджету.

«Щодо трансфертного ціноутворення, ми виступаємо за те, щоб із 1 травня всі документи щодо трансфертного ціноутворення набули чинності, й ми почали контроль за цим процесом. Що стосується єдиного соціального внеску, я наполягатиму на тому, щоб його адмініструвала Податкова. Вони це роблять краще, ніж Пенсійний фонд. Що стосується податку на додану вартість, то тут можливі хіба що точкові зміни. Ні ставку не мінятимемо, ні режим автоматичного відшкодування. Ну, вирішуватимемо проблему боргів перед бізнесом», - підкреслив міністр.

Крім того, Мінфін, за словами Шлапака, ініціюватиме перегляд системи спрощеного оподаткування й сплати єдиного податку, оскільки дуже багато платників податків використовують цю схему відносин із бюджетом. «Це вже не лише дрібний і середній бізнес. Це вже серйозні зловживання», - зазначив міністр, підкресливши, що Мінфін ініціюватиме впровадження системи моніторингу деяких видів діяльності – приміром, торгівлі предметами розкоші, консультаційних послуг.

«Ось зараз шукатимемо спільну мову, щоб зменшити можливості ухилення від сплати податків за допомогою єдиного податку», - зазначив глава Мінфіну.

Довідка УНІАН. Єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – це консолідований страховий внесок в Україні, збір якого здійснюється в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування в обов'язковому порядку й на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб і членів їхніх сімей на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування. Із 1 жовтня 2013 року функцію адміністрування ЄСВ здійснює Міністерство доходів і зборів України. Водночас, у лютому 2014 року уряд ухвалив рішення ліквідувати міністерство й залишити на його базі Державну податкову та Державну митну служби.

Розмови про зниження ставок ЄСВ велися в Україні з середини 2013 року. Одним із компенсаторних механізмів відшкодування фінансових втрат розглядалося загальне декларування й боротьба з тіньовим сектором економіки.

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