Уряд Чехії виділив 2,5 млн доларів на допомогу Україні - ЗМІ

Про це повідомляє в середу Чеське інформагентство ЧТК з посиланням на заяву міністра з прав людини та рівних можливостей Іржі Дінстбіра, пише РІА Новости.

Раніше Арсеній Яценюк, прем`єр-міністр України, заявив, що українська «державна скарбниця розграбована», а «країна доведена до банкрутства». До цього Мінфін України заявив, що розраховує в 2014-2015 роках отримати міжнародну допомогу в розмірі приблизно 35 мільярдів доларів.

«Кошти на допомогу Україні підуть частково з бюджету міністерства закордонних справ і частково з резерву, яким володіє уряд», - сказав Дінстбір після засідання чеського уряду.

За його словами, допомога буде виділятися на конкретні проекти та програми, причому уряд буде віддавати перевагу чеським громадським організаціям, що працюють в Україні. Проекти будуть збиратися і аналізуватися посольством Чехії в Києві і генконсульствами у Львові та Донецьку.