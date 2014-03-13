Кабмін обіцяє підготувати "реалістичний" бюджет за два тижні

Міністерство економічного розвитку має намір у найближчі два тижні підготувати проект змін до державного бюджету України в частині скорочення його дохідної та витратної частини, повідомив журналістам міністр економічного розвитку та торгівлі України Павло Шеремета.

“Бюджет нереалістичний, сенсу жити на третьому місяці з нереалістичним бюджетом немає, очевидно, готується його перегляд”, - сказав міністр. - “йдеться про те, як зробити його (бюджет – УНІАН) реалістичним. Це питання днів, максимум одного-двох тижнів”.

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На думку міністра, в новій версії держбюджету потрібно зменшити витрати, а державні програми й соціальні гарантії конкретизувати.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк із трибуни парламенту заявляв, що всі макроекономічні показники, всі доходи державного бюджету, які формувалися урядом Януковича і Азарова, не просто не відповідають дійсності, а є дутими й нездійсненними. Раніше Яценюк заявляв про те, що скорочення дохідної частини бюджету може становити до 65-80 млрд грн із одночасним зниженням дефіциту вдвічі.