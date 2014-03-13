Голова МВФ заявляє, що фонд зацікавлений у допомозі Україні

МВФ зацікавлений у допомозі Україні "на шляху до економічної стабільності і процвітання", - йдеться в заяві директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард, поширеній за підсумками зустрічі з українським прем'єром Арсенієм Яценюком, повідомляє ТСН.

"Ми зацікавлені в тому, щоб допомогти Україні на шляху до економічної стабільності та процвітання. У зв'язку з цим МВФ буде продовжувати консультації зі своїми членами та іншими міжнародними фінансовими інститутами про те, як найкращим чином надати допомогу народу України", - сказала директор-розпорядник МВФ.

Лагард також зазначила, що в ході зустрічі з Яценюком відбулася "продуктивна дискусія щодо заходів, необхідних, щоб поставити Україну на шлях раціонального економічного управління і сталого зростання, одночасно захищаючи вразливі верстви населення".

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Крім того, за словами директора МВФ, обговорювався і прогрес, досягнутий у рамках місії в Києві.

"Після завершення незалежної оцінки економічної ситуації в Україні місія надасть рекомендації керівництву МВФ, яке повідомить Виконавчу Раду про хід подальших дій", - додала Лагард.

Як повідомляв УНІАН, місія МВФ розпочала роботу в Києві 4 березня. Угода про роботу фахівців Фонду була досягнута в кінці лютого, коли уряд України звернувся до МВФ із пропозицією відновити діалог.

Як зазначав міністр фінансів України Олександр Шлапак, можливий розмір фінансової допомоги, яку Україна розраховує отримати, становить близько 15 млрд дол. протягом 2,5 років. Причому, при вдалому ході переговорного процесу, перший транш коштів Україна могла б отримати вже на початку квітня.