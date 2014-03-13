ВВП США може бути переглянутий у бік підвищення

Показник зростання ВВП США у четвертому кварталі 2013 року, ймовірно, буде переглянутий у бік підвищення, оскільки дані про сектор послуг вказали на набагато швидший темп витрат споживачів, ніж передбачалося раніше, повідомляє Reuters із посиланням на прогнози економістів.

У лютому уряд скоротив прогноз зростання ВВП за період жовтень-грудень до 2,4 відсотка в річному виразі з 3,2 відсотка.

JPMorgan і Macroeconomic Advisers повідомили, що щоквартальний огляд сектору послуг, звідки уряд бере дані споживання послуг, продемонстрував набагато активніший темп зростання витрат споживачів у четвертому кварталі, ніж передбачувані урядом 2,6 відсотка.

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Macroeconomic Advisers підвищили оцінку зростання ВВП у четвертому кварталі до 2,9 відсотка.

У третьому кварталі економіка США зросла на 4,1 відсотка.

Якщо уряд підвищить оцінку ВВП у четвертому кварталі, то це вкаже на силу американської економіки в кінці 2013 року та зміцнить думку про те, що уповільнення зростання на початку 2014 року обумовлене погодою і є тимчасовим.

Уряд опублікує третю оцінку зростання ВВП за четвертий квартал 27 березня.