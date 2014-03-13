Кабмін готує 20 законопроектів про легкість ведення бізнесу в Україні

Кабінет міністрів України в рамках реформування економіки країни та спрощення регуляторних процедур готує пакет із 20 законопроектів, які увібрали в себе досвід провідних країн рейтингу за легкістю ведення бізнесу за версією Світового банку - Doing Business.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив учора міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета на економічному саміті в Києві.

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"Якщо говорити зараз про пакет з 20 законів, які ми готуємо для дерегулювання, то ми дивимося на десятку - дванадцятку країн за легкістю ведення бізнесу", - сказав Шеремета. За його словами, зразком для України мають стати такі країни, як Грузія, Сінгапур, Гонконг, Малайзія.

Водночас, кажучи про досвід дерегуляції в Євросоюзі, Шеремета наголосив, що регулювання економіки в країнах ЄС за деякими параметрами занадто жорстке і тому не завжди підходить для України. "Ми дивимося, я думаю, набагато ширше... Ми не настільки багаті, щоб дозволити собі європейське законодавство по всьому спектру", - звернув увагу міністр.

Раніше Шеремета заявляв, що формування регуляторної платформи, яка дозволяє Україні увійти до першої десятки країн за легкістю ведення бізнесу, є одним із ключових завдань Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2013 року Україна поліпшила свої позиції у рейтингу Світового банку за легкістю ведення бізнесу (Doing business-2014) відразу на 25 пунктів - до 112-го місця.

При цьому експерти СБ зазначали, що наша країна має великий нереалізований потенціал, зокрема третину світового чорнозему, вигідне географічне розташування, досить великий внутрішній ринок і цілком розвинену інфраструктуру та індустріальну базу.

Водночас, на думку експертів, незважаючи на те, що Україна впровадила більше реформ, ніж будь-яка інша країна у світі, треба зробити значно більше.