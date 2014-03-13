Долар на відкритті міжбанку зріс до 9,50 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань до 9,3500/9,5500, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Котирування по євро-гривні пішли вгору - до 13,0425/13,3225.

Ціни на російську валюту піднялися до 0,2564/0,2620.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли до 1,3950/52 (середа - 1,3847/49).

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Як повідомляв УНІАН, у середу, 12 березня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися до 9,3200/9,4500 грн/дол. із 9,2900/9,3500 грн/дол. на 12:00.

Котирування гривні щодо євро на закриття торгів знизилися до 12,9425/13,1270 грн/євро порівняно з 12,8760/12,9630 грн/євро на 12:00.

Нацбанк у середу на ринок не виходив.