Глава Світового банку підтвердив готовність продовжити фінансування України

Президент Кім висловив надію на швидку стабілізацію ситуації і підтвердив готовність Банку продовжувати сприяти українському народові в цей важкий перехідний період.

Читайте такожПерший мільярд євро від ЄС Україна зможе отримати вже 19 березня“Ми розуміємо, які складні завдання стоять зараз перед Україною і вітаємо готовність уряду проводити реформи, які так необхідні для стабілізації економіки і повернення країни на шлях сталого розвитку і зростання, - сказав Кім. - Ми готові продовжувати надавати підтримку українському народу”.

10 березня Група Світового банку випустила заяву про свою готовність підтримати реформи і надати Україні до 3 мільярдів доларів США у 2014 році. Ця допомога буде надана в доповнення до поточної програми інвестицій та надання гарантій. Поточна програма на суму 3,7 мільярда доларів США спрямована на покращення надання базових державних послуг у таких сферах, як водопостачання, каналізація, енергопостачання і дороги, а також надання підтримки приватному сектору.