У Криму заблокували депозити й обмежили зняття готівки до 300 гривень

Про це сказано в спеціальній постанові № 12-Д/14 "Про регулювання діяльності банківської системи на території Автономної республіки Крим в умовах політичної нестабільності".

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Згідно з документом, з метою запобігання виведення готівкових та безготівкових грошових коштів за кордон з 12 години 13 березня вводиться обмеження на видачу готівкових коштів у відділеннях комерційних банків (у тому числі через банкомати) сумою 300 грн , а також заборона зняття коштів з депозитних рахунків.

Крім того, починається складання "плану націоналізації банківських відділень банків-резидентів України на користь спеціального фонду бюджету АРК".