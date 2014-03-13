"ПУМБ" очолив рейтинг відкритості банків України у 2013 році

"Перший український міжнародний банк", що входить до групи найбільших, визнано лідером у рейтингу відкритості банків, складеному Українським кредитно - рейтинговим агентством (UCRA), повідомив журналістам під час прес-конференції в Києві генеральний директор агентства Станіслав Дубко.

Згідно з дослідженням "Інформаційна прозорість банків", проведеного агентством UCRA другий рік поспіль, кращим за якістю розкриття інформації у 2013 році визнаний "ПУМБ" (77,13% розкриття), який піднявся на першу сходинку рейтингу другий у 2012 році, на другій позиції "Укргазбанк" (75%), на третій - "ВТБ банк" (73,88%).

У рамках дослідження агентство проаналізувало інформацію на сайтах 30 найбільших банків України за обсягами активів.

За словами Дубко, достовірність даних, опублікованих на сайтах банків, не перевірялася, та результати дослідження не відображають фінансову надійність банку, а говорять про готовність банків розкривати інформацію користувачам.

“Середній рівень розкриття інформації за 30 аналізованим найбільшим банкам у 2013 році залишається невисоким - 57,94%, це не так багато, якщо порівнювати з найкращими практиками на заході. З іншого боку, цей рівень потроху, але продовжує зростати, динаміка позитивна. У 2012 році середній рівень розкриття становив 56,58%”, - сказав Дубко.

За його словами, багато банків цілеспрямовано намагаються покращувати свою “прозорість” і вважають це важливим елементом побудови своєї репутації і компонентом своїх корпоративних стандартів.

На думку виконавчого директора Незалежної асоціації банків України Сергій Мамедов, дослідження дають банкам орієнтир, до якого необхідно прагнути, і стимулюють процес підвищення інформаційної прозорості банківської системи, що сприяє зміцненню довіри населення до банків.

“З підвищенням рівня фінансової грамотності населення неминуче зростатиме і попит з боку клієнтів інформацію на сайтах банків. Тому поліпшення якості розкриття інформації є для банків досить важливим напрямком”, - сказав Мамедов.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2012 року кращим за якістю розкриття інформації серед банків України визнано «ПриватБанк» (75,9% розкриття), на другій і третій позиції «ПУМБ» (74,9%) і «ВТБ Банк» (73,9%).

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