Долар на міжбанку піднявся до 9,87 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 9,3500/9,5500, на 12:00 ціни зросли до 9,8000/9,8700, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 13,0425/13,3225, на 12:00 ціни пішли вгору до 13,6780/13,7795.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2564/0,2620, на 12:00 ціни піднялися до 0,2688/0,2707.

У Росії курс долар-рубль знизився і на 12:00 встановився на рівні 36,4505.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3950/52, змінюючись у досить вузькому коридорі.

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Як повідомляв УНІАН, у середу, 12 березня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися до 9,3200/9,4500 грн/дол. із 9,2900/9,3500 грн/дол. на 12:00.

Котирування гривні щодо євро на закриття торгів знизилися до 12,9425/13,1270 грн/євро порівняно з 12,8760/12,9630 грн/євро на 12:00.

Нацбанк на ринок не виходив.