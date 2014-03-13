ЄБРР планує підтримати близько 100 українських підприємств

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) збільшив грантову підтримку для малого і середнього бізнесу в Україні та планує в цьому році підтримати близько 100 підприємств.

Про це повідомила УНІАН прес-служба банку з посиланням на менеджера групи підтримки малого бізнесу ЄБРР в Україні Наталію Бандеру.

«ЄБРР збільшив кількість грантів для малих і середніх підприємств в Україні. Тому цього року ми плануємо підтримати близько 100 підприємств (у 2013 році було 80), заявки вже приймаємо. Фінансування надає Європейський Союз», - цитує прес-служба Наталію Бандеру.

Також вона пояснила, що ЄБРР у рамках грантової підтримки допомагає малим і середнім підприємствам залучати висококваліфікованих консультантів, здатних якісно перетворити їх бізнес, і надає гранти для часткової компенсації оплати послуг консультантів.

«Консультації надаються в спеціалізованих областях знань, зокрема стратегія, маркетинг, управління фінансами, організаційний і операційний розвиток, управління якістю, раціональне енергокористування, охорона навколишнього середовища», - сказала менеджер.

Вона зазначила, що консультування дуже важливе для розвитку малого і середнього бізнесу.

«Малий і середній бізнес є основним драйвером розвитку економіки, зайнятості населення. Але у таких компаній не вистачає інновацій, коштів, знань, щоб розвиватися і ставати більш конкурентоспроможними», - сказала Бандера. За її словами, ЄБРР не тільки допомагає компаніям залучити висококваліфікованих консультантів і компенсувати оплату їхніх послуг, а й виступає гарантом професійного консалтингу.

Також повідомляється, що в результаті реалізації таких проектів, за оцінками ЄБРР, 26% українських малих і середніх підприємств збільшили свій дохід на 45%, 24% збільшили продуктивність на 30%, 19% підписали нові контракти, 15% розширили асортимент своєї продукції, 13% залучили фінансування в середньому на 800 тис. євро кожне.

Читайте такожЄБРР продовжить фінансування дорожніх проектів Укравтодору

Бандера відзначила, що 82% клієнтів банку ніколи не співробітничали із зовнішніми консультантами, але при цьому 95% із них мають намір залучати консультантів знову, а майже половина - вже це зробили.

Довідка УНІАН. ЄБРР є одним із найбільших інвесторів і кредиторів України, учасником широкого спектру проектів як у державному, так і в приватному секторі України. У 2013 році банк профінансував в цілому 32 проекти в Україні на загальну суму 820 млн. євро (понад 1 млрд дол.), що на 0,2 млрд дол. менше показника 2012 року. Станом на 1 січня 2014 року, ЄБРР узяв на себе зобов'язання щодо надання 8,7 млрд євро в 321 проект в Україні.

19 лютого на тлі значного погіршення ситуації в Україні та розгортання повномасштабних бойових дій на вулицях Києва, що призвели до загибелі майже ста чоловік, ЄБРР заявив про призупинення своєї діяльності в Україні. Пізніше, після формування нової парламентської коаліції та призначення нового уряду, банк повернувся до активної роботи в Україні та, згідно з останньою заявою, готовий щорічно інвестувати в економіку України від 800 млн. до 1 млрд євро впродовж кількох років.