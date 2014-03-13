Міністр фінансів підтвердив, що Україна платить і сплачуватиме борги

Уряд відстоюватиме перед Міжнародним валютним фондом зниження бюджетного дефіциту до 4%, оскільки для більш істотного скорочення дефіциту треба «все зарізати» в держбюджеті, що на 91,2% складається із захищених статей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр фінансів України Олександр Шлапак під час круглого столу в Києві.

Міністр нагадав, що в держбюджеті на 2014 рік закладено дефіцит на рівні 4,4%, або 71,6 млрд грн, тоді як за фактом з урахуванням фіскального розриву в 50 млрд грн дефіцит поточного року може досягти 120 млрд грн. «Що стосується узгодження параметрів держбюджету з МВФ, то ми, уряд, наполягали на 4%. Постараємося узгодити, тому що стрибнути фактично з 7% до 3%, це треба все зарізати в бюджеті, що на 91,2% складається із захищених статей», - сказав Шлапак.

Він наголосив, що такий обсяг дефіциту є наслідком бездарної фіскальної та економічної політики, яку необхідно зупинити. «Сьогодні у нас немає можливості фінансувати великі програми і великі проекти, збільшувати соціальні стандарти, але оскільки поки що немає консолідованої точки зору уряду, це лише моя думка», - сказав Шлапак.

Міністр нагадав, що дефіцитний держбюджет приводить до зростання державного боргу, і на 31 грудня 2013 року державний і гарантований державою борг України досяг 584 млрд грн, що становить 40,5% ВВП. «Держава загнала себе до боргової ями, причому в таку, вихід із якої буде непростим. Якщо ми не схаменемося від популізму останніх 10 років, то довго чекати не доведеться і найближчим часом закінчимо дефолтом», - сказав Шлапак.

Водночас, за словами міністра, питання реструктуризації зараз розглядатися не може. «Будь-яка постановка питання про реструктуризацію призведе до нервування на всіх ринках. Ми платимо і будемо платити», - наголосив він.

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Шлапак зазначив, що в 2004 році на обслуговування боргів було витрачено 1 млрд грн, тоді як у 2014 році на ці потреби заплановано вже 45 млрд грн. «Всі соціальні обіцянки і додаткові програми – це перекладання боргів на наших дітей і внуків. І я закликаю до припинення цієї тенденції. Останні 5 років держава живе за рахунок двох ресурсів – накопичення боргу і «проїдання» золотовалютних резервів. Ми виплачуємо борги, накопичуючи нові», – сказав він.

Також міністр повідомив про плани із залучення нових позик, але зазначив, що потрібні ресурси для виплат кредиторам і «зайві» гроші залучатися не будуть. «Залучатимуться інвестиційні гроші, які підуть на розвиток. У нас у бюджеті такого ресурсу немає, але міжнародні фінансові організації готові допомогти реалізувати низку проектів, які дадуть кумулятивний ефект для зростання української економіки. А якщо вийде скоротити витрати держбюджету, тоді й позичати ми будемо менше», - сказав Шлапак.

За словами міністра, уряд спробує позичити на зовнішніх ринках більш дешеві та довгострокові гроші і одночасно він наполягатиме на зниженні запозичень на внутрішньому ринку. «Впродовж останніх трьох років уряд, як корова язиком, злизує фактично всю ліквідність комерційних банків для придбання ОВДП і фінансування дефіциту бюджету. Це ресурс, який фактично потрібний для вільного кредитування економіки. От чому вивільнити такий ресурс для нас надзвичайно важливо», – пояснив Шлапак.

Як повідомляв УНІАН, Закон «Про Державний бюджет України на 2014 рік» встановлює доходи держбюджету на рівні 395,304 млрд грн, витрати - 462,212 млрд грн, граничний дефіцит - 71,564 млрд грн, або 4,3% ВВП. Граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП, обсяг держгарантій, що надаються - 50 млрд грн, доходи від приватизації заплановано на рівні 19,4 млрд грн.

Як заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, показники держбюджету не є реалістичними і уряд найближчим часом має намір провести секвестр держбюджету, скоротивши його дефіцит у два рази.

Міжнародний валютний фонд заявив про готовність допомагати Україні, але поки що продовжить консультації зі своїми учасниками і міжнародними організаціями та підготує рекомендації щодо подальших кроків. Раніше для відновлення співпраці фонд рекомендував переглянути тарифи на газ, скоротити бюджетний дефіцит, перейти до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і реформувати банківську систему.