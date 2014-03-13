Податкова, митниця і казначейство Криму запевняють, що працюють у штатному режимі

Податкові, митні органи Автономної Республіки Крим, а також казначейство півострова працюють у штатному режимі, заявив міністр фінансів України Олександр Шлапак.

«На ранок всі служби - дві податкові, дві митниці, наше казначейство працювали в штатному режимі», - сказав міністр журналістам у четвер.

Раніше Шлапак заявляв, що фінансова система півострова працює відносно спокійно. «Як це не дивно, у нас все гаразд з фінансовою системою Криму. Платежі йдуть, податки сплачують. Що стосується зарплат і пенсій – все фінансується в повному обсягу», - наголошував міністр.

Водночас Шлапак відзначав, що Крим був і залишається дотаційним регіоном. За інформацією українського уряду, в 2013 році Крим зміг забезпечити свої фінансові потреби на 51,2%. Кримські платники податків заплатили до бюджетів усіх рівнів 8,5 млрд грн. При цьому одержали з бюджету 16,6 млрд грн. Дотація Пенсійному фонду Криму становила 3,4 млрд грн.

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На даний момент ситуація на півострові залишається напруженою. ЗМІ повідомляють про неправомірні дії самопроголошеної влади Криму, яка затримує виплати зарплат, пенсій і встановлює ліміти на зняття готівки в банкоматах. Як наголошується, на півострові нагнітаються настрої у зв'язку з проведенням 16 березня референдуму про відділення Криму від України та його приєднання до Російської Федерації.

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