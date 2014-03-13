Голова міністерства представив нових керівників податкової та митної служб

Міністр фінансів України Олександр Шлапак представив колективу Міністерства доходів і зборів України, що перебуває у стадії ліквідації, нових кураторів податкової та митної служб - Ігоря Білоуса і Віталія Науменка, а також куратора служби фінансових розслідувань Володимира Хоменка.

Як передає кореспондент УНІАН, предсталення выдбулося в режимі селекторного зв'язку з регіонами.

"Ми прагнули знайти тих, хто працював в аудиторських компаніях, хто добре знає ситуацію з податками і митницею, але не брав участі в беззаконні минулих років. Ми знайшли таких людей", - сказав Шлапак.

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Зокрема, представляючи куратора податкової служби Ігоря Білоуса, Шлапак зазначив, що Білоус має великий досвід роботи в цій сфері. «Сам він інвестиційний банкір. Він не класичний податківець. Його бачення розвитку міністерства розумне і прагматично», - сказав міністр фінансів.

Коментуючи призначення Науменка, Шлапак зазначив: «Він захищався від вас, шановні митники, разом із бізнесом. Він вів митний напрям у великих аудиторських компаніях".

Кажучи про призначення Хоменка, Шлапак сказав: «Він керуватиме силовим блоком. Його знають як принципового податкового міліціонера».

Раніше Кабмін ухвалив рішення ліквідувати Міністерство доходів і зборів України, сформував ліквідаційну комісію з Міністерства доходів і зборів України і призначив відповідальних за проведення податкової та митної політики в рамках проведення ліквідаційних процедур і формування нових структур – Державної податкової і Державної митної служб.

До керівництва ліквідаційної комісії були призначені Ігор Білоус, Віталій Науменко і Володимир Хоменко.

Білоус призначений головою ліквідаційної комісії – першим заступником міністра доходів і зборів. Він займатиметься податковою службою.

Науменко призначений заступником голови ліквідаційної комісії – заступником міністра доходів і зборів. Він займатиметься митницею.

Хоменко призначений заступником голови ліквідаційної комісії – заступником міністра доходів і зборів, якому доручено підготувати необхідні документи для створення служби фінансових розслідувань на базі всіх підрозділів, які розкидані по органах виконавчої влади і проводили розслідування в економічній сфері.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення ліквідувати Міністерство доходів і зборів України, підпорядкувавши утворені на базі міністерства державні податкову і митну служби Міністерству фінансів України. Рішення про ліквідацію міністерства промовлялося до призначення нових міністрів за пропозицією народного депутата України Сергія Міщенка.

Міністерство доходів і зборів України було створене за указом Президента України Віктора Януковича в грудні 2012 року. До складу Міндоходів увійшли Державна податкова служба, Державна митна служба, а також податкова міліція. Крім того, Міндоходів було передано функцію адміністрування єдиного соціального внеску, яку аж до жовтня 2013 року виконували органи Пенсійного фонду України.