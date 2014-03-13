«Клуб багатих країн» вирішив не пускати до себе Росію

Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) призупиняє процес вступу Росії до організації, передає "Прайм" з посиланням на повідомлення ОЕСР.

На прохання членів організації її генеральний секретар поінформував про це Росію. "Країни-члени ОЕСР також вирішили, що організація повинна позитивно відгукнутися на прохання України, спрямоване на подальше зміцнення співробітництва між ОЕСР і Україною", - йдеться в релізі.

Рада ОЕСР у травні 2007 року прийняла рішення про запрошення Росії до початку переговорів про вступ до організації. У листопаді того ж року була затверджена дорожня карта переговорів з Росією. Влада РФ проводили роботу з приведення російського законодавства відповідно до норм ОЕСР.

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Відносини Росії і Заходу загострилися через розбіжності щодо ситуації в Україні, де 22 лютого відбулася зміна влади. Верховна рада усунула від влади президента Віктора Януковича, змінила конституцію, що поклала виконання обов'язків глави держави на спікера Олександра Турчинова і призначила вибори на 25 травня. Москва сумнівається в легітимності рішень Верховної ради. Крим не визнав чинну зараз у Києві владу і 16 березня проведе референдум з питання про входження до складу Росії.

Глава Євроради Херман ван Ромпей не виключав введення низки санкцій ЄС проти Росії, таких як заборона на видачу віз, заморожування активів і скасування саміту Росія-ЄС. Міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмайер заявив, що країни ЄС вже 17 березня можуть обговорити санкції проти Росії, якщо офіційна Москва не змінить своєї позиції щодо ситуації на Україні. Однак деякі європейські чиновники і підприємці вважають санкції щодо РФ небажаними.

Палата представників Конгресу США прийняла резолюцію, в якій засудила дії РФ щодо України і закликала Білий дім виключити Росію з "великої вісімки", а також ввести візові та економічні санкції.