Deutsche Bank продовжить розвивати бізнес в Україні

Одне з найбільших фінансових установ Deutsche Bank підтвердив наміри продовжувати і активно розвивати свою діяльність в Україні, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, про це заявив Генеральний виконавчий директор регіону Центральної та Східної Європи Deutsche Вапка Пітер Тільз під час зустрічі представників банку з головою НБУ Степаном Кубівим.

«Пітер Тільз підтвердив наміри фінансової установи продовжувати і активно розвивати свою діяльність в Україні в галузі енергетики, сільського господарства, а також щодо розвитку інфраструктури, української газотранспортної системи як головного транзитного потоку в Європу», - йдеться в повідомленні регулятора.

Тільз висловив підтримку уряду України і його політиці щодо реформ і розвитку демократичних ініціатив у країні.

Глава НБУ подякував представників Deutsche Bank за їхні наміри й надалі розвивати свій бізнес в Україні у такий складний час та висловив сподівання на розширення інструментарію залучення інвестицій в економіку України.

Як повідомлялося, Нацбанк проводить активні переговори з міжнародним співтовариством щодо отримання фінансової підтримки.

11 березня голова НБУ Степан Кубів зустрівся з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). ЄБРР висловив готовність надати Україні кредити на 5 млрд євро до 2020 року в рамках міжнародної програми фінансової допомоги для підтримки структурних і макроекономічних реформ. До того ж банк відзначив що, сума кредитування може бути більше, якщо «дозволить економічна ситуація».

Читайте такожВалютний ринок стабілізується в найближчі місяці - банкіри