Податкова готує амністію капіталу

Керівник Міністерства доходів і зборів України, який займається ліквідацією міністерства і створенням Державних податкової та митної служб Ігор Білоус заявив про намір податкової здійснити амністію капіталу вже цього року. Про це він сказав на брифінгу в четвер.

"У планах - амністія капіталу. Спочатку амністія капіталу, всім сказали “hello”. Час закінчився - “хто не сховався, я не винен”", - заявив Білоус.

Білоус також повідомив, що амністія капіталу може бути проведена вже цього року.

“Якщо стабілізуємо ситуацію, можливо, цього року”, - сказав він.

Також керівник податкової повідомив, що наступний кроком у роботі відомства стане введення системи непрямого оподаткування, за якою невідповідності доходів і витрат розслідуватимуться податковою міліцією. За його словами, це дозволить вивести з тіні ті капітали, які не були легалізовані добровільно.

“Що стосується загальнообов'язкового оподаткування. Ця ініціатива непогана. Після амністії капіталу ми запустимо непрямі методи оподаткування. Людина, яка заробляє 20 тис. грн, напевно, не може їздити на супер-дорогій машині. Він десь її взяв. Так працюють у всіх цивілізованих країнах”, - сказав керівник податкової.

Також Білоус відзначив, що в планах служби зменшити кількість податків, проте, разом з тим, здійснити розширення бази оподаткування.

“Є в планах скорочення кількості податків. Але також є в планах розширення бази оподаткування”, - сказав Білоус.

Керівник податкової також наголосив, що перед відомством стоїть першочергове завдання провести стабілізацію податкових надходжень.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 березня, міністр фінансів Олександр Шлапак представив колективу Міністерства доходів і зборів України, що перебуває у стадії ліквідації, нових кураторів податкової та митної служб Ігоря Білоуса і Віталія Науменка, а також куратора служби фінансових розслідувань Володимира Хоменка.

3 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення ліквідувати Міндоходів, підпорядкувавши утворені на базі міністерства державні податкову і митну служби Міністерству фінансів України. Рішення про ліквідацію міністерства промовлялося до призначення нових міністрів за пропозицією народного депутата України Сергія Міщенка.

Міністерство доходів і зборів України було створене за указом Президента України Віктора Януковича в грудні 2012 року. До складу Міндоходів увійшли Державна податкова служба, Державна митна служба, а також податкова міліція. Крім того, Міндоходів було передано функцію адміністрування єдиного соціального внеску, яку аж до жовтня 2013 року виконували органи Пенсійного фонду України.

