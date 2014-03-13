Міжбанк закрився доларом по 9,85 грн

У четвер, 13 березня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара підвищилися до 9,7000/9,8500 грн/дол. з 9,8000/9,8700 грн/дол. на 12:00 торгів.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг» котирування гривні щодо євро до закриття торгів підвищилися до 13,5215/13,7350 грн/євро порівняно з 13,6780/13,7795 грн/євро, на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3895/1,3965.

Щодо російського рубля котирування гривні до закриття торгів знизилися до 0,2688/0,2707 грн/рубль проти 0,2564/0,2620 грн/рубль, на 12:00.

У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 36,4470 (-0,0565).

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Як повідомляв УНІАН, у середу, 12 березня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку Україникотирування гривні щодо долара встановилися на рівні 9,3200/9,4500 грн/дол., щодо євро - на рівні 12,9425/13,1270 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2573/0,2587 грн/рубль.

