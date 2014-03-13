“Укрінбанк” збільшить статутний капітал на 200 млн грн

“Укрінбанк”, що входить до групи великих банків, планує в 2014 році збільшити статутний капітал на 200 млн грн - до 605 млн грн, повідомляє прес-служба фінансової установи з посиланням на голову наглядової ради банку Володимира Клименка.

"В даний час банк завершив процедуру збільшення статутного капіталу на 100 млн грн - до 405 млн грн. Після реєстрації емісії акцій акціонери розглянуть питання про збільшення статутного капіталу ще на 200 млн грн", - сказав Клименко.

За його словами, акції додаткового випуску будуть розміщуватись серед акціонерів банку.

"Акціонери “Укрінбанку” мають намір планомірно збільшувати статутний капітал з метою зміцнення позицій банку на фінансовому ринку", - цитує прес-служба Клименка.

За його словами, нарощування капіталізації дозволить банку реалізувати плани розвитку, а також спрямувати додатковий ресурс на кредитування економіки.

Як повідомляв УНІАН, “Укрінбанк” з 2014 року увійшов до груп великих банків згідно з класифікацією НБУ за розміром активів.

Довідка УНІАН. «Укрінбанк» (Український інноваційний банк) працює на ринку України з 1989 року і входить до групи великих фінансових установ.

Згідно з інформацією на офіційному сайті банку, ніхто з його акціонерів не є власником більш ніж 10% акцій.