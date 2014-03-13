Шлапак: борг з відшкодування ПДВ становить 17 млрд грн

Борг держави перед платниками податків із відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) становить близько 17 млрд грн, а переплата податку на прибуток підприємств – 19 млрд грн, повідомив міністр фінансів України Олександр Шлапак під час представлення нових керівників податкової та митної служб України.

"Велика проблема в тому, що у нас є переплата за різними податками. Переплата податку на прибуток становить близько 19 млрд грн. Що ми з цим робитимемо? Згідно з останньою статистикою, близько 17 млрд сьогодні не відшкодовано", - сказав Шлапак.

За словами міністра, інформація про те, що ПДВ за лютий 2014 року не відшкодовувався, правдива. Разом з тим, Шлапак запевнив, що держава продовжить відшкодування ПДВ після перегляду списку претендентів на відшкодування.

“Ми впродовж останнього місяця не відшкодовували ПДВ. …Тому що, за нашою інформацією, в цьому списку на 3,5 млрд грн дуже багато тих, яким не те, що не треба відшкодовувати, а треба негайно притягувати до кримінальної відповідальності. Тому я наполягаю на тому, щоб цей список було переглянуто. З нього мають бути негайно виключені всі ті, хто працював із конвертацій ними майданчиками, і після цього, якнайшвидше, повернути цей список до Держказначейства і Міністерства фінансів. Відшкодовувати ПДВ ми будемо обов'язково", - наголосив він.

Також Шлапак відзначив, що на сьогоднішній день існує проблема виконання графіка сплати податкових платежів і зборів.

"Те, що ми маємо на сьогоднішній день: 65% ми не можемо зібрати за податками, а за митними митами ми не можемо зібрати більш як 50%. Це ненормальна ситуація. У нас товарообіг впав на 14,7%, але не на 50%. У нас серйозно просіла економіка - на 9%, але не на 35%. А за єдиним соціальним внеском зібрано 75%, але у нас не впали зарплати на 25%. Тут, як казав Жванецький, "щось не так з консерваторією", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році в цілому по країні обсяг відшкодування з податку на додану вартість підприємцям України зріс на 7,5 млрд грн (на 16%) - до 53,4 млрд грн. Обсяг виплат за підсумками 2013 року перевищив обсяг заявок на 3,5 млрд грн. У 2012 році обсяг відшкодувань становив 46 млрд грн при заявці в 43,3 млрд грн.

Раніше народний депутат від партії “УДАР” Віктор Пинзеник запропонував Верховній Раді внести зміни до Податкового кодексу і зробити публічним процес відшкодування ПДВ за допомогою щомісячної публікації переліку компаній, що одержують бюджетне відшкодування.