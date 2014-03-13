Шлапак: борг з відшкодування ПДВ становить 17 млрд грн
Інформація про те, що ПДВ за лютий 2014 року не відшкодовувався, правдива.
Борг держави перед платниками податків із відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) становить близько 17 млрд грн, а переплата податку на прибуток підприємств – 19 млрд грн, повідомив міністр фінансів України Олександр Шлапак під час представлення нових керівників податкової та митної служб України.
"Велика проблема в тому, що у нас є переплата за різними податками. Переплата податку на прибуток становить близько 19 млрд грн. Що ми з цим робитимемо? Згідно з останньою статистикою, близько 17 млрд сьогодні не відшкодовано", - сказав Шлапак.
За словами міністра, інформація про те, що ПДВ за лютий 2014 року не відшкодовувався, правдива. Разом з тим, Шлапак запевнив, що держава продовжить відшкодування ПДВ після перегляду списку претендентів на відшкодування.
“Ми впродовж останнього місяця не відшкодовували ПДВ. …Тому що, за нашою інформацією, в цьому списку на 3,5 млрд грн дуже багато тих, яким не те, що не треба відшкодовувати, а треба негайно притягувати до кримінальної відповідальності. Тому я наполягаю на тому, щоб цей список було переглянуто. З нього мають бути негайно виключені всі ті, хто працював із конвертацій ними майданчиками, і після цього, якнайшвидше, повернути цей список до Держказначейства і Міністерства фінансів. Відшкодовувати ПДВ ми будемо обов'язково", - наголосив він.
Також Шлапак відзначив, що на сьогоднішній день існує проблема виконання графіка сплати податкових платежів і зборів.
"Те, що ми маємо на сьогоднішній день: 65% ми не можемо зібрати за податками, а за митними митами ми не можемо зібрати більш як 50%. Це ненормальна ситуація. У нас товарообіг впав на 14,7%, але не на 50%. У нас серйозно просіла економіка - на 9%, але не на 35%. А за єдиним соціальним внеском зібрано 75%, але у нас не впали зарплати на 25%. Тут, як казав Жванецький, "щось не так з консерваторією", - сказав міністр.
Як повідомляв УНІАН, у 2013 році в цілому по країні обсяг відшкодування з податку на додану вартість підприємцям України зріс на 7,5 млрд грн (на 16%) - до 53,4 млрд грн. Обсяг виплат за підсумками 2013 року перевищив обсяг заявок на 3,5 млрд грн. У 2012 році обсяг відшкодувань становив 46 млрд грн при заявці в 43,3 млрд грн.
Раніше народний депутат від партії “УДАР” Віктор Пинзеник запропонував Верховній Раді внести зміни до Податкового кодексу і зробити публічним процес відшкодування ПДВ за допомогою щомісячної публікації переліку компаній, що одержують бюджетне відшкодування.