США вимагають екстрадувати Фірташа
16:18, 13 березня 2014Фінанси
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Фірташа заарештовано за хабарництво і створення кримінального угруповання.
У поліції уточнили, що арешт Фірташа не має нічого спільного з подіями в Україні
Питання екстрадиції Дмитра Фірташа до США вирішиться найближчим часом. В Австрії кримінальних справ проти бізнесмена немає.
Про це Deutsche Welle повідомили джерела у Федеральному управлінні кримінальної поліції Австрії.
Українського олігарха Дмитра Фірташа заарештовано у Відні ввечері у середу, 12 березня.
Бізнесмен заарештований за запитом ФБР за підозрою в причетності до створення організованої злочинної групи, Фірташ, як і брати Клюєви, веде свій бізнес і в Австрії, де зосереджені штаб-квартири їх компаній.
Як повідомляє австрійська газета Die Presse, глава федеральної кримінальної поліції Австрії уточнив, що його арешт не має нічого спільного з подіями що відбуваються в Україні.
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