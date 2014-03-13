США вимагають екстрадувати Фірташа

Питання екстрадиції Дмитра Фірташа до США вирішиться найближчим часом. В Австрії кримінальних справ проти бізнесмена немає.

Про це Deutsche Welle повідомили джерела у Федеральному управлінні кримінальної поліції Австрії.

Українського олігарха Дмитра Фірташа заарештовано у Відні ввечері у середу, 12 березня.

Бізнесмен заарештований за запитом ФБР за підозрою в причетності до створення організованої злочинної групи, Фірташ, як і брати Клюєви, веде свій бізнес і в Австрії, де зосереджені штаб-квартири їх компаній.

Як повідомляє австрійська газета Die Presse, глава федеральної кримінальної поліції Австрії уточнив, що його арешт не має нічого спільного з подіями що відбуваються в Україні.



