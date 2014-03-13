На банк, який майже купив Фірташ, знайшовся новий покупець

Банк «Національний кредит» висловив готовність відновити переговори з італійською групою Intesa Sanpaolo, що володіє «Правекс- Банком», про покупку її українського активу, повідомила УНІАН прес -служба банку «Національний кредит».

Банк повідомляє , посилаючись на голову наглядової ради Андрія Оністрата, що переговори можуть відновити вже найближчим часом. «Ми вже готуємо оновлену пропозицію для Intesa Sanpaolo. Не секрет, що раніше ми вели переговори з італійською групою і проявляли зацікавленість в «Правекс- Банку». Однак у фінальній частині переговорів пропозиція GroupDF виявилася вигіднішою для італійських акціонерів. Вважаю, у світлі останніх подій, а також враховуючи, що операція між Intesa Sanpaolo і GroupDF не була закрита, наша пропозиція стане актуальною», - сказав Оністрат.

Також банкір припустив, що пропозиція може бути переглянута у бік зниження, враховуючи існуючу кон'юнктуру ринку. «Думаю, мова може йти про дисконт 20-30% від нашої колишньої пропозиції», - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня група компаній Group DF, що об'єднує активи українського бізнесмена Дмитра Фірташа, підписала угоду з італійською групою Intesa Sanpaolo про придбання 100 % акцій українського «Правекс- Банку», але інформація про завершення угоди не повідомлялася.

За даними ЗМІ, правоохоронні органи Австрії за запитом ФБР США затримали у Відні українського бізнесмена Дмитра Фірташа. Міністерство закордонних справ України підтвердило факт затримання бізнесмена.

Group DF також підтверджує інформацію, що власник групи Дмитро Фірташ був затриманий у Відні. За інформацією групи, дії правоохоронних органів Австрії не пов'язані ні з ситуацією в Україні, ні з діяльністю групи в Європі та Америці, і група припускає, що даний інцидент є непорозумінням, яке вирішиться найближчим часом.

«Банк Національний кредит» (м. Київ ) працює на ринку України з 1996 року і входить до групи невеликих фінансових установ. Згідно з інформацією на офіційному сайті банку , його власниками є Андрій Оністрат ( 53,2128 % акцій) , а також інші юридичні та фізичні особи ( 30,0128 % і 16,7744 % акцій банку відповідно).

