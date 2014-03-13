Золото подорожчало до максимуму за півроку

Світові ціни на золото з початку року зросли на 14% - до 1375,7 дол. США за тройську унцію, що стало максимальним значенням за останні півроку на тлі російської агресії в Криму, повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

“Очевидно, що золото користується попитом в якості безпечної гавані, враховуючи геополітичну напругу між Росією і Україною”, - цитує Bloomberg аналітиків німецького банку Commerzbank.

Водночас, обсяг торгів ф'ючерсами на золото перевищив середній показник останніх ста днів на 49%.

На думку експертів, ціна на золото буде триматися на високому рівні до вирішення конфлікту в Україні.

Як повідомляв УНІАН, Європейський парламент у четвер ухвалив резолюцію, в якій суворо засудив російську агресію в Криму і визнав, що півострів є невід'ємною частиною України, яка визнається міжнародним співтовариством і самою Російською Федерацією.

Євродепутати вважають, що дії Росії на півострові несуть загрозу Європейському Союзу, а запланований у Криму на 16 березня референдум про відокремлення від України називають незаконним.

Раніше багато ЗМІ вже називали політичну конфронтацію між РФ і західними країнами найсерйознішою з часів Холодної війни.