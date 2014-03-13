Нацбанк зазначає, що не вводив додаткових обмежень у Криму

Банківські установи Криму працюють в звичайному режимі, Національний банк України не встановлював жодних додаткових обмежень у цьому регіоні, говориться в повідомленні регулятора.

«Наголошуємо, що банки та їх відокремлені підрозділи, розташовані на території Автономної Республіки Крим, працюють в звичайному режимі. Додаткових обмежень з реалізації відповідних прав громадян у цьому регіоні Національним банком України не вводилося», - наголошується в повідомленні.

Водночас, у повідомленні наголошується, що Нацбанк працює над забезпеченням достатньої кількості готівки для потреб усіх банків України.

«Тому Національний банк з метою безпеки відокремлених підрозділів банків і Головного управління НБУ в Автономній республіці Крим посилив моніторинг здійснення інкасації коштів», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня в Криму банки були вимушені призупинити роботу через загострення обстановки на півострові, проте 3 березня робота була відновлена. На даний момент в Криму на тлі нової хвилі ескалації конфлікту поновилися складнощі в роботі банків, зумовлені ажіотажем клієнтів, які хочуть перевести в готівку свої вклади.

Самопроголошена Рада міністрів Автономної Республіки Крим має намір націоналізувати установи українських банків на користь спеціального фонду бюджету республіки, говориться в постанові Ради міністрів щодо регулювання діяльності банківської системи на території автономії в умовах політичної нестабільності за підписом кримського прем'єр-міністра Сергія Аксьонова, текст якої розміщено в соціальній мережі Facebook.