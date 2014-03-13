Коломойський: бізнес Дніпропетровщини почне працювати "за новими правилами гри"

Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський заявив, що з квітня починається новий період для підприємців і бізнес Дніпропетровської області почне працювати «за новими правилами гри».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на зустрічі з представниками малого, середнього і великого бізнесу регіону.

«З квітня ми дотримуватимемося нових правил у бізнесі. Кожний з підприємців має прийняти рішення - давати чи ні хабарі. Ми (влада — УНІАН) захищатимемо від незаконних дій. Але бізнес має також розуміти свою соціальну відповідальність перед людьми», - сказав Коломойський.

Губернатор закликав підприємців Дніпропетровщини надавати свої пропозиції щодо оптимізації податків, роботи контролюючих і правоохоронних органів.

За його словами, чим більше таких пропозицій надійде, тим більше шансів, що ці ініціативи будуть прийняті на законодавчому рівні. Коломойський також заявив, що він не підтримує таку виконавчу структуру, як Міністерство промислової політики. На його думку, це в даний момент не потрібно.

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За словами Коломойського, він прихильник лібералізації великого українського бізнесу в питаннях пошуку і розширення ринків збуту.

Він також заявив, що держава повинна допомагати розвитку малого і середнього бізнесу.