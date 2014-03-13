Фірми, наближені до Курченка, перевіряють на предмет відмивання держкоштів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, повідомив перший заступник генерального прокурора Микола Голомша.

За його словами, вже організовано перевірку однієї компанії, яка “наближена до одного відомого молодого бізнесмена, наближеного до вищих посадових осіб”.

Як зазначив Голомша, відкрито кримінальне провадження за фактом легалізації 700 млн грн.

Крім того, Голомша повідомив, що вивчається знайдений платіжний документ, за яним щодня переводилося в готівку до 650 млн грн, а загальна сума сягнула 31 млрд грн.

У свою чергу заступник генпрокурора Олексій Баганець додав, що за фактами діяльності фірм, пов'язаних з Курченком, у розслідуванні Генпрокуратури перебувають два провадження, а одне - в МВС, яке витребувано і буде об'єднуватися в одне провадження.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що МВС викрило злочинну схему ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів групою компаній "Східноєвропейська паливно-енергетична компанія", яка належить Курченку.

“Встановлено, що чотирма компаніями цієї групи (ТОВ "Зовнітрансгаз", ДП "Петрол", ПМП "Петрол-ФОРВАРДІНГ" і ПП "Армада-Плюс") протягом 2012-2013 років ввезено на територію держави нафтопродуктів на суму 25 млрд грн для їхньої переробки як давальницької сировини та подальшого "реекспорту" за кордон”, - наголосив він.

За словами Авакова, фактично продукція була реалізована на території держави без митного оформлення та сплати податків і зборів, від чого бюджет втратив близько 7 млрд грн.

З метою прикриття злочинної діяльності було створено ряд фіктивних підприємств, які за підробленими документами реалізовували нафтопродукти на території без сплати податків легальним оптовим постачальникам пального.

Аваков повідомив, що по цих фактах відкрито 11 кримінальних проваджень у Криму, Київській, Харківській, Одеській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Луганській, Рівненській областях та в Києві.

Під час обшуків вилучено 13 тис. тонн нафтопродуктів, бухгалтерські документи і комп’ютерна техніка. Проводиться ревізія залишків на Одеському НПЗ.

Крім цього, в Києві відкрито кримінальне провадження за фактом нанесення групою компаній "СЄПЕК" збитків НАК "Нафтогаз України" на суму 1 млрд 600 млн грн.



