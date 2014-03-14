Fitch прогнозує зростання світового ВВП

Міжнародне рейтингове агентство Fitch очікує прискорення темпів зростання світової економіки до 2,9% у поточному році і 3,2% у 2015 році з 2,4% за підсумками минулого року, передає "Прайм" з посиланням на прес-реліз агентства.

Прискоренню зростання сприятиме передусім пожвавлення економік розвинених країн, ринки, що розвиваються при цьому не продемонструють суттєвої позитивної динаміки, відзначає Fitch. Темпи економічного зростання в США і єврозоні зростають останніми місяцями, однак регіон єдиної європейської валюти, як і раніше знаходиться в зоні ризиків дефляції.

"Інфляція в лютому в єврозоні очікується на рівні 0,8%. Можливості монетарної політики обмежені. Дефляція не є нашим базовим сценарієм, але за підсумками року інфляція в єврозоні складе всього 1,2%, а в майбутньому році її темпи прискоряться до 1,4%, що менше цільового показника ЄЦБ (2% - ред)", - заявив директор групи суверенних рейтингів Fitch Джерджелі Кішш (Gergely Kiss).

Економіка США, за даними Fitch, зросте на 2,8% у поточному році і на 3,1% у 2015 році, що стане найкращим показником серед розвинених країн. "Зростання доходів домогосподарств, сильні показники прибутку компаній, а також м'яка монетарна політика підтримають зростання економіки США", - відзначає агентство.

Федрезерв, за прогнозами аналітиків Fitch, продовжить поступово скорочувати стимулювання і почне підвищувати процентну ставку з середини майбутнього року, ставши першим серед ЦБ розвинених країн, хто піде на цей крок. ЄЦБ продовжить тримати ставку на мінімальному рівні 0,25% до кінця 2015 року, вважають в агентстві.

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