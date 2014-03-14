Швейцарський франк і ієна зростають через побоювання щодо України

Попит на низькоризиковані валюти - швейцарський франк і ієну - зберігається на тлі посилення напруженості в Україні і побоювань за здоров'я китайської економіки, пише "Рейтер".

Долар торгується по 101,62 ієни в порівнянні з максимальним значенням четверга 102,865. Євро знизився до 140,82 ієни з максимальної позначки четверга 143,38.

"З наближенням запланованого на неділю референдуму в Криму повідомлення про пересування російських військ поблизу українського кордону і наполегливі попередження про санкції Заходу викликають занепокоєння", - йдеться у звіті BNP Paribas.

Проти швейцарського франка долар торгується по 0,8758 франка, раніше впавши до мінімуму 2,5 років 0,8698.

"Ситуація на Україні неспокійна, але світ не сильно змінився з понеділка, і ймовірність активних військових дій Росії у Криму як і раніше здається низькою", - сказав директор по валютному ринку State Street в Токіо Барт Вакабаясі.

Курс євро знизився до $1,3852 з максимуму 2,5 років $1,3967 після коментарів президента Європейського центрального банку Маріо Драгі, який сказав, що центробанк все більше приймає до уваги зміцнення євро при оцінці цінової стабільності, оскільки зростання курсу негативно впливає на інфляцію.

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